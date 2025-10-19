Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo

Nueva etapa para el club de remo Olímpico do Mandeo. Un vecino de Bergondo ha cedido a esta agrupación deportiva una granja abandonada para que instalen provisionalmente su sede. Se trata de un balón de oxígeno para el club bergondés, que se vio obligado a abandonar hace un par de meses sus antiguas instalaciones. «Nos ayuda un montón, nos queda más cerca del mar que el de antes y el alquiler nos ahogaba», cuenta su presidente, Manuel Landeira.

La solución fue posible, explica, gracias la intermediación del portavoz del PP, Manuel Fafián. «Ahora toca acondicionarlo», apunta. La cesión de este terreno permite al club mantener la actividad, aunque con ciertas dificultades, dado que se sitúa a un kilómetro del litoral, lo que complica el día a día, especialmente en invierno. «A ver cómo se adaptan los críos a esta nueva situación», reflexiona Landeira y añade: «Esto es algo provisional, la solución sigue pasando por tener algo en O Pedrido».

Con la colaboración de la Fundación Amare Terra, el club ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar fondos que le permitan adecuar esta instalación provisional y «seguir construyendo futuro». Su llamamiento ha surtido efecto y la entidad está a punto de alcanzar los 2.500 euros solicitados.

La cesión de este terreno permite al club planificar con más tranquilidad su futuro, rodeado de incógnitas desde que hace más de siete años se demolieron las naves de O Pedrido. La agrupación deportiva agradece el apoyo recibido por parte de partidos políticos bergondeses como el PP, BNG o Alternativa dos Veciños, que han presentado iniciativas y realizado gestiones para intentar dotar al club del demandado local en O Pedrido.

Tras años sin avances en las negociaciones con Costas y en respuesta a las críticas de la oposición, el Concello bergondés apeló recientemente la posibilidad de llegara un acuerdo con Fenosa para lograr la cesión de una parte del terreno que posee en O Pedrido y habilitar ahí unas instalaciones para el Olímpico. El Ayuntamiento pone además sobre la mesa la posibilidad de construir un local multiusos que acoja los servicios de salvamento y un espacio para el material del Olímpico.

La oposición ha presentado diversas iniciativas ante el pleno y el Parlamento y lamenta la falta de apoyo a un club que fomenta el deporte base y ha cosechado grandes éxitos deportivos.