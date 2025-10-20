Casi 40 asociaciones y clubes de Cambre denuncian años de impagos y "abandono" por parte del Concello

Casi 40 asociaciones vecinales y culturales y clubes deportivos de Cambre denuncian años de impagos de los convenios y subvenciones municipales y "abandono y dejación de funciones" por parte del Ayuntamiento. Aseguran que se ha llegado a una "situación insostenible" tras un retraso de más de cuatro años sin percibir las ayudas del Concello.

Las asociaciones y los clubes advierten de que "muchas" entidades ya han tenido que "reducir significativamente su actividad" e "incluso está llevando a algunas al cese total de sus funciones". La demora en los pagos de ayudas municipales ha "provocado serias dificultades económicas en todas las entidades y sobre todo en aquellas de menor tamaño", sostienen las 38 entidades firmantes de un comunicado enviado a los medios de comunicación este lunes. La alcaldesa, Diana Piñeiro, aseguró la semana pasada que convocaría a las asociaciones a una reunión para este martes a las 20.30.

"Nos preocupa especialmente la falta de sensibilidad y de diálogo por parte del Gobierno local, desde hace ya muchos años, hacia las asociaciones que, de manera altruista, trabajamos para fomentar la cultura, el deporte, la participación vecinal y la conciliación familiar en nuestro pueblo", afirman. "A lo largo de los últimos años hemos recibido reiteradas promesas de distintos equipos de gobierno, independientemente de su signo político. Sin embargo, esas promesas no solo no se han materializado en hechos concretos, sino que la situación ha ido empeorando progresivamente, lo que evidencia una preocupante falta de capacidad por parte de los principales funcionarios resposnables de velar por el interés público y también de voluntad y coraje político de los máximos resposnables municpaels para resolver los problemas que arrastramos", sostienen.

Las entidades firmantes reclaman "la regularización inmediata de los pagos pendientes de subvenciones y convenios, así como la publicación de un calendario de abonos claro y transparente"; la "puesta en marcha urgente de un plan de mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas y culturales del municipio, incluida la renovación/actualización de los contratos e las empresas/personal de mantenimineto que estén en situación administrativa precaria"; el establecimiento de "un canal de comunicación estable y efectivo entre el Ayuntamiento y las asociaciones" y "un compromiso institucional real con el tejido asociativo, cultural y deportivo de Cambre, que garantice su continuidad y desarrollo a a largo plazo".

"Las asociaciones representamos uno de los pilares fundamentales de la vida social de Cambre", reivindican. Defienden que su labor, "desinteresada y constante, contribuye cada día a fortalecer la convivencia, la salud, la educación y la identidad" del pueblo. "Es momento de que todas las instituciones locales estén a la altura y respalden con hechos —no solo con palabras— el esfuerzo de quienes mantenemos viva la cultura y el deporte en Cambre", rematan el comunicado.

Los problemas y las quejas de entidades cambresas por impagos se remontan años atrás, cuando el Concello de Cambre empezó a acumular pagos pendientes hasta llevar a dimitir a Óscar García Patiño, que cifró la deuda en 5,3 millones y optó por marcharse en un intento, aseguró, de ayudar a desatascar la situación, que achacó a un "bloqueo" de pagos por informes contrarios de la secretaria y la interventora municipales y de animadversión de estas funcionarias hacia él. Las habilitadas nacionales advirtieron, sobre todo, de la falta de procedimientos de contratación acordes a la legalidad. La que había sido su concejala de Hacienda, María Pan, tomó el relevo y se convirtió en la primera alcaldesa de Cambre en marzo de 2024. Poco más de un año después, en abril, dimitió porque la oposición estaba "echando todo abajo" y por las "interpretaciones cuadriculadas de las leyes" por parte de secretaria e interventora, en cuyos informes contrarios se basaron los grupos de la oposición para no apoyar varios pagos. Unión x Cambre (UxC), el partido de Patiño y Pan, renunció a presentarse de nuevo y el PP, siguiente lista más votada en las elecciones de 2023, aceptó la encomienda, de modo que Diana Piñeiro se convirtió en alcaldesa con un grupo de solo cuatro concejales en una Corporación municipal de 21.

Piñeiro anunció que convocaría a las asociaciones a una reunión conjunta este martes, tras mantener reuniones individuales, en una nota de prensa enviada a los medios en la que aseguró que, desde su llegada al Gobierno local, "la prioridad fue regular los servicios básicos del Concello y abonar facturas impagadas a empresas que prestan los servicios esenciales a los ciudadanos". Cifró en 2,6 millones de euros los abonos efectuados hasta ahora. "Tenemos presente lo que queda de deuda con el resto de las empresas y asociaciones, la mayor parte de ellas llevan años sin recibir ningún ingreso por parte del Concello", señaló la regidora. Y consideró "más que preocupante" el "abandono alarmante" de las instalaciones de las entidades. La alcaldesa expresó su "gran preocupación", aseguró que asume "su responsabilidad" y actuará "con diligencia y compromiso".