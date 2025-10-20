Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés

El Ayuntamiento de Oleiros pondrá a la venta nuevas parcelas de suelo municipal para construir vivienda libre y protegida el mes que viene. El Concello todavía tiene sin vender nueve solares de suelo público.

El alcalde, Ángel García Seoane, avanzó esta decisión este lunes. El regidor recordó que el año pasado el Ayuntamiento adjudicó a tres cooperativas suelo para vivienda protegida y que eso «está funcionando». Los terrenos saldrán a la venta con precios «muy por debajo de los que hay en el mercado libre», según afirmó García Seoane. En esta ocasión, saldrá a la venta una parcela destinada a la construcción de viviendas protegidas cerca de la plaza de A Rabadeira. En el entorno, el Concello tiene actualmente dos fincas a la venta, una por 208.469,19 euros y la otra por 452.478,01 euros.

La compra de este terreno estará «vinculada a la creación de cooperativas o a la venta con precios protegidos estipulados por la normativa autonómica», según explicó el alcalde. Con todo, el Ayuntamiento todavía mantiene a la venta desde marzo un terreno en la rúa Corredoira das Viñas, en Perillo, para construir pisos protegidos. El solar cuenta con 264 metros cuadrados de superficie y está valorado en 408.341 euros.

Además de esta, el Ayuntamiento ofertará otro solar en Mera para construir un edificio de viviendas de precio libre. Con todo, la mayoría de los terrenos que el Concello planea sacar a la venta serán destinados a chalés en la urbanización de A Pezoca, para un total de cuatro viviendas, en Iñás y en Nós, en O Carballo. En esta última zona todavía continúa a la venta la finca de A Cubana, un terreno de 594 metros cuadrados ofertado por 126.081,36 euros.

En los últimos años, cuando el Ayuntamiento ha sacado el suelo municipal a subasta pública no recibía ninguna oferta, pero promotores y particulares han ido adquiriendo poco a poco los terrenos una vez se ofertaban en venta directa.

Licencia para Bosques de Xaz

El alcalde también anunció que dos de las cooperativas que construirán pisos protegidos en Oleiros ya cuentan con licencia para comenzar los trabajos. Las obras podrán arrancar en la nueva urbanización de Bosques de Xaz, donde se construirán 92 pisos, además de los 16 planeados para Perillo. Luces de Mera, el complejo de 19 pisos planeado en el norte del municipio todavía está pendiente de recibir la licencia.