Los «paseos librescos» de la biblioteca de Betanzos reciben un premio estatal

El programa Os paseos librescos de la biblioteca municipal de Betanzos ha recibido uno de los premios María Moliner que otorga el Ministerio de Cultura. El departamento estatal ha distinguido esta iniciativa por su contribución al fomento de la lectura. Junto con el galardón, la biblioteca betanceira recibirá una ayuda económica de 2.777 euros.

Los paseos librescos es una actividad impulsada por el director de la biblioteca, Ángel Arcay, que combina el fomento de la lectura con la reivindicación del patrimonio local.

En el curso 2024-2025, la biblioteca programó varios paseos librescos. Entre otros, Os libros, as letras e as bibliotecas de Betanzos, celebrado el Día de las Bibliotecas del 2024; Amor, desamor e paixón polas rúas de Betanzos, que coincidió con San Valentín; Betanzos e a gran pantalla para celebrar el Día del Cine; O arquivo e os arquivos de Betanzos, para celebrar el Día Internacional de los Archivos; Betanzos na II República y Arte e artistas en Betanzos. Estos paseos librescos sirven también para dar a conocer materiales del Archivo Municipal y de piezas del Museo das Mariñas.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, se congratuló este lunes del premio y agradeció el trabajo de la biblioteca, que ha sido merecedor de otras distinciones. Los paseos librescos han permitido además a betanceiros y visitantes conocer anécdotas de la ciudad que dejaron un rastro impreso. Y conocer a personalidades que dejaron una importante huella en Betanzos, como Mariano Alfonsetti o Claudino Pita.