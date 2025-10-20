Protestas por la «masificación» de los buses escolares en el área de Betanzos: «Es un despropósito»

Las quejas por «masificación» del transporte escolar en la comarca de Betanzos se intensifican y llegan al Parlamento de Galicia. Las protestas se producen especialmente en los trayectos escolares integrados en las líneas regulares, como en Curtis, Miño u Oza-Cesuras. La falta de espacio en los buses ha propiciado las quejas de las Anpas y de los concellos afectados, que el PSdeG acaba de trasladar a O Hórreo.

La falta de espacio en los buses para cubrir la demanda deja en tierra a parte del alumnado y obliga a las familias organizar desplazamientos privados para garantizar la asistencia del alumnado a clase, denuncian las Anpas de los municipios afectados.

El Ayuntamiento de Miño presentó hace un par de semanas un escrito a la Xunta acompañado de 336 firmas para exigir mejoras en el servicio. Este concello achaca los problemas a los cambios introducidos en el contrato de transporte en 2020, con la supresión de la antigua línea Vilamateo-Betanzos y la conversión de la línea escolar Ponte do Porco-Betanzos en un servicio de transporte integrado.

Tras los cambios, el autobús que antes se destinaba exclusivamente al alumnado de ESO transporta ahora también a estudiantes de Bachillerato y FP, además de a otros usuarios, «resultando claramente insuficiente», denuncia el Concello en su escrito.

La ANPA del colegio de Bragade, en Oza-Cesuras, ha remitido también un escrito a la Dirección Xeral de Mobilidade para reclamar mejoras en el transporte escolar. Las familias denuncian que la actual línea Bandoxa-O Freixo tarda unos cincuenta minutos, «con lo que eso implica para niños de dos o 3 años, y se hace con un bus de 50 plazas a pesar de que a principios de curso había ya 52 usuarios confirmados.

A la falta de plazas para cubrir la demanda suman el hecho de que el bus, de grandes dimensiones, «tiene dificultades para pasar por algunos de los caminos». «Las consecuencias de este despropósito son los continuos retrasos en la hora de llegada del alumnado al centro, pero gracias a que las familias pueden llevar a los niños por ahora nadie quedó en la parada por la insuficiencia de plazas», alerta la ANPA el escrito remitido a la Xunta, que todavía no ha recibido respuesta.

Otro municipio que arrancó el curso con protestas fue Curtis, que habilitó un bus para garantizar el transporte al alumnado de ciclos formativos y Bachillerato a la espera de que la Xunta «se haga cargo del problema y ponga a disposición una nueva línea».

El PSdeG ha presentado una iniciativa en el Parlamento para exigir mejoras. La diputada Silvia Longueira denuncia que las líneas «están peor que en los años 70» y obligan a escolares y mayores a ir de pie o sentadas en los escalones, «vulnerando el derecho a una movilidad pública de calidad, segura y digna».

La formación demanda un aumento de las frecuencias en las líneas y un análisis técnico y social de las modificaciones que se llevaron a cabo en 2020.