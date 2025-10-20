La vecina larachesa Francisca Prego cumple 100 años
La centenaria celebró el cumpleaños con su familia, amigos y algunas autoridades
Francisca Prego, una vecina de Curuxido, en la parroquia larachesa de Soandres, acaba de cumplir 100 años rodeada de familia, amigos y autoridades locales.
La centenaria reside actualmente con su nuera Amelia y dos nietos. Hoy es abuela de cuatro nietos y bisabuela de cinco bisnetos, y dedicó toda su vida al cuidado del hogar y a los trabajos agrícolas en la huerta familiar.
El alcalde de A Laracha, José Manuel López, acudió a la celebración y recordó que actualmente hay un total de once laracheses en el concello con más de 100 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»