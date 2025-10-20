Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vecina larachesa Francisca Prego cumple 100 años

La centenaria celebró el cumpleaños con su familia, amigos y algunas autoridades

RAC

Francisca Prego, una vecina de Curuxido, en la parroquia larachesa de Soandres, acaba de cumplir 100 años rodeada de familia, amigos y autoridades locales.

La centenaria reside actualmente con su nuera Amelia y dos nietos. Hoy es abuela de cuatro nietos y bisabuela de cinco bisnetos, y dedicó toda su vida al cuidado del hogar y a los trabajos agrícolas en la huerta familiar.

El alcalde de A Laracha, José Manuel López, acudió a la celebración y recordó que actualmente hay un total de once laracheses en el concello con más de 100 años.

La vecina larachesa Francisca Prego cumple 100 años

