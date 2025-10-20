La Xunta presupuesta para 2026 con 6,3 millones la obra del río Maior, aún sin proyecto ni financiación

La obra prevista para la renaturalización del río Maior, con la que se pretende evitar nuevas inundaciones en el casco urbano de Sada, figura en el presupuesto de la Xunta de 2026 con una partida de 975.000 euros, aunque el coste total de la actuación se calcula en 6,39 millones. La iniciativa, que será acometida por el organismo Augas de Galicia, ya figuró en las cuentas autonómicas de este año con un presupuesto total de 7,2 millones que se invertiría en dos anualidades, aunque en la nueva documentación no se menciona cuándo está previsto concluirla.

Tras esa inconcreción se halla el problema de la falta de acuerdo entre las administraciones implicadas, ya que todavía no existe un proyecto definitivo y la Xunta solo se ha comprometido por el momento a financiar la mitad del coste, al que la Diputación y el Estado se han negado a contribuir. En el presupuesto de este año el proyecto solo cuenta con 50.000 euros y la previsión de que cueste 11 millones, con 2027 como año de finalización.

Las cuentas del próximo año incluyen para Sada otra importante partida, de 7,1 millones, para la ampliación de la depuradora de aguas residuales, una obra que ya comenzó y cuyo coste total se cifra en 12,4 millones. Augas de Galicia también presupuesta las obras de saneamiento de Orto y Crendes, en Abegondo, con 1,6 millones de euros. También es destacada la partida reservada para la construcción en Curtis del primer centro autonómico de protección de animales de compañía, con capacidad para 300 perros y 200 gatos, presupuestado en dos millones, de los que uno se invertirá en 2026.

La mayor inversión incluida para la comarca coruñesa es la construcción de la planta de residuos textiles de Sogama en el municipio de Cerceda, que ya se encuentra en marcha, con un presupuesto total de 22,4 millones, de los que en 2026 se invertirían 10,2, según la Xunta. La planta de residuos de la misma empresa recibirá 2,8 millones, 1,8 este año, para su transformación digital.

El proyecto del skate park de Acea de Ama, en Culleredo, anunciado para el año actual como una de las inversiones más destacadas en la comarca gracias a los 2,5 millones para su primera fase, no solo no se puso en marcha, sino que en el presupuesto de 2026 figura con una partida testimonial de tan solo 100.000 euros. Las obras previstas para la reforma del complejo deportivo propiedad de la Xunta en el que se construiría esa pista disponen de una partida de 1,5 millones para 2026.

En el terreno educativo aparecen 1,3 millones para las obras del instituto de Curtis, un millón para las del colegio Barrié de la Maza (Sada), 800.000 euros para el colegio Vicente Otero (Carral) y 379.000 para el instituto Manuel Murguía (Arteixo). En sanidad figuran 600.000 euros para el centro de salud de Curtis y 270.000 para el de Abegondo.

La vía ártabra, aún pendiente de su nuevo proyecto, figura con tan solo una partida de 500.000 euros, y para Arteixo se consignan 80.000 euros para el desarrollo de suelo destinado a vivienda protegida. En el mismo municipio, la ampliación del polígono de Morás dispondrá de 720.000 euros.