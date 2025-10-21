Abegondo licita el aparcamiento y los accesos al centro de salud

El Concello de Abegondo acaba de sacar a licitación el proyecto para crear el futuro aparcamiento y los accesos del nuevo centro de salud. Las actuaciones, que se financiarán con cargo al remanente de tesorería, salen a contratación con un presupuesto de contrato de 198.562,65 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de tres meses.