¿Cuánto cobrará el alcalde de Carral?

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, mantendrá el mismo salario que cobraba su predecesor, Javier Gestal, a quien arrebató la vara de mando en una moción de censura con apoyo de los dos exconcejales de Alternativa dos Veciños, ahora no adscritos. El regidor tendrá, además, la única dedicación del Gobierno local, mientras que los demás concejales del Ejecutivo municipal cobrarán por asistencias a órganos colegiados, como plenos, juntas de gobierno o comisiones. El salario de Mouriño, de 46.858 euros brutos anuales más los gastos de seguridad social, se votará en un pleno extraordinario que se celebrará este jueves a las 20.00.

La supresión de todas la dedicaciones salvo la del alcalde supondrá rebajar el gasto anual de gobierno -alcalde y concejales- en 102.800 euros, al pasar de los 149.657 euros del anterior al único sueldo del regidor, sin contar gastos de seguridad social ni asistencias. El Gobierno local calcula que, en total, si se cuentan las retribuciones por asistencias y gastos de seguridad social, el ahorro rondará los 180.000 euros al año. El Ejecutivo carralés no concreta por ahora si designará a algún cargo de confianza, como sí tenía el anterior, que percibía 25.200 euros, un salario similar al que había percibido como edil en el mandato anterior. El Gobierno tampoco ha definido por ahora el reparto de áreas y concejalías. Alternativa advirtió tras las moción de censura de que los dos concejales no adscritos que apoyaron el cambio de guardia no podían asumir labores de gobierno.

El alcalde defiende que el cambio de gobierno se promovió "con el objetivo de cambiar el modo de proceder de la anterior ejecutiva, cuyo gasto político era un auténtico malgasto de dinero a costa de los vecinos". Mouriño garantiza que esta medida "no va afectar a la capacidad de esfuerzo y dedicación de los concejales y concejalas, que continuarán trabajando por lo que es mejor para Carral".

El Gobierno local anterior tenía dos dedicaciones exclusivas -una para la Alcaldía y otra para la Concejalía de Cultura, Deportes, Xuventude, Participación Cidadá e Protección Civil- y tres parciales -para la Concejalía de Economía e Facenda, Réxime Interior, Recursos Humanos e Seguridade Cidadá; para la de Urbanismo, Infraestruturas e Mobilidade, Obras e Servizos, Medio Ambiente e Medio Rural, y para el área de Sanidade, Educación e Emprego).

En el pleno se tratarán, además, la cuenta general del 2024 y la aprobación de un convenio entre el Concello y la Diputación para encomendar a la entidad provincial la gestión material de la selección del personal funcionario interino para puestos de arquitecto/a y arquitecto/a técnico, explica el Ayuntamiento.