Arteixo prepara un obradoiro de arreglos florales en Monticaño
La actividad, con un máximo de 15 plazas, se celebrará el día 25
Arteixo acogerá un taller de Arreglos Florales Naturales el próximo sábado 25 de octubre en el Parque Municipal de Monticaño, en Pastoriza. El obradoiro estará dirigido a todas aquellas personas aficionadas a la jardinería que deseen iniciarse en el arte floral utilizando materiales naturales y especies propias de la zona.
Durante esta jornada, en horario de 10.00 a 14.00 horas, los participantes aprenderán a realizar un ramo y un centro floral con flores naturales y autóctonas como la camelia, el brezo, el crisantemo o la hortensia. En una base incluida en el taller y utilizando una esponja como soporte, cada asistente elaborará un centro redondo de estilo silvestre que podrá llevarse a casa al finalizar la actividad.
El coste de participación es de 15 euros por persona más 10 euros de material para personas empadronadas en Arteixo o clientes de Sumarte, y de 25 euros de inscripción más 10 de material para el público general. Las plazas son limitadas a 15 personas, que se adjudicarán por orden de inscripción, teniendo prioridad los empadronados en el municipio y los clientes de Sumarte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»