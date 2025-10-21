Arteixo prepara un obradoiro de arreglos florales en Monticaño

Arteixo acogerá un taller de Arreglos Florales Naturales el próximo sábado 25 de octubre en el Parque Municipal de Monticaño, en Pastoriza. El obradoiro estará dirigido a todas aquellas personas aficionadas a la jardinería que deseen iniciarse en el arte floral utilizando materiales naturales y especies propias de la zona.

Durante esta jornada, en horario de 10.00 a 14.00 horas, los participantes aprenderán a realizar un ramo y un centro floral con flores naturales y autóctonas como la camelia, el brezo, el crisantemo o la hortensia. En una base incluida en el taller y utilizando una esponja como soporte, cada asistente elaborará un centro redondo de estilo silvestre que podrá llevarse a casa al finalizar la actividad.

El coste de participación es de 15 euros por persona más 10 euros de material para personas empadronadas en Arteixo o clientes de Sumarte, y de 25 euros de inscripción más 10 de material para el público general. Las plazas son limitadas a 15 personas, que se adjudicarán por orden de inscripción, teniendo prioridad los empadronados en el municipio y los clientes de Sumarte.