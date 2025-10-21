La artista de Caión Maribel Castiñeira lleva su arte a Francia: "Espero dejar a mi tierra en buen lugar"

XMÑ, el nombre artístico de la pintora larachesa Maribel Castiñeira, que emplea estas siglas en homenaje al núcleo de Xermaña, en Caión, cruzará la frontera por primera vez con sus obras los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, para participar en el Vendée Art Show. Un festival artístico que se celebra en Francia, concretamente en la ciudad de Les Sables d’Olonne, en que XMÑ será la primera artista extranjera invitada.

«Siento una emoción y una gratitud enorme», asegura la larachesa, que expondrá sus obras en acrílico sobre tablilla y varios cuadros pequeños en una sala del festival para, tal y como indican los organizadores en sus redes sociales, aportar «un pequeño soplo de aire español» a la cita. Una oportunidad que se presentó gracias al hermanamiento de Les Sables d’ Olonne con el Concello de A Laracha desde hace 15 años.

«Espero dar lo mejor de mí y llevar un pedacito de mi arte», afirma Castiñeira, de 62 años, que comenzó a exponer hace tan solo cinco años, cuando su sobrina, Doctora en Arte, le dijo: «Tus obras transmiten». Una frase que a la larachesa le «caló fuerte», y le ayudó a dar el primer paso para profesionalizar su arte y llevar sus muestras por distintas salas desde 2019.

De Arteixo a Nueva York, Venecia y Zúric

La primera muestra fue de Arteixo, y, desde ahí, su trabajo fue expuesto en lugares como Nueva York, Venecia, Zúric y Palma de Mallorca a través de Artbox.

Su inspiración es «el día a día», y reconoce que A Costa da Morte es su principal musa. «Trabajo en Carballo, y ver cada día el paisaje hasta mi casa es todo lo que necesito», sostiene la artista, que dice que el entorno natural le inspira a la hora de crear «el alma» de sus cuadros.

«Es una expresión espontánea de mis emociones y de todo lo que me rodea», declara la pintora, que dice que algunas de sus obras fueron seleccionadas para ilustrar algunos libros, como la portada de Canción y paisaje de Pedro Martínez Casillas y Contrastes, poemas e relatos de Isabel Méndez Naya.

Con un estilo abstracto expresivo, Castiñeira define su arte como «intuitivo y de alma, que si se fijan esconden mucho fondo detrás de cada pincelada». Para esta ocasión, XMÑ recolectará algunas de sus obras más expresivas, y espera que tengan una buena acogida entre el público francés para poder dejar a su tierra «en buen lugar».

La larachesa forma parte además del grupo de pintores gallegos Galeoska y de la agrupación internacional de pintores somoslosdel24, en los que participa activamente. Al igual que lo hace en sus redes sociales, donde XMÑ comparte gran parte de sus obras y de su proceso artístico en @maribelcastineiravarela, acompañando cada unas de las publicaciones de un texto poético y explicativo.