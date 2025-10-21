Culleredo estudia ceder a Aspanaes un solar urbano en A Corveira

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció este lunes que estudia la cesión a Aspanaes de un solar urbano de propiedad municipal en las inmediaciones de la calle Méndez Ferrín, en A Corveira, para que pueda seguir desarrollando su actividad en favor de las personas con autismo. La entidad «demanda mayor espacio para seguir desarrollando proyectos de vida de personas con autismo dado que el inmueble no puede albergar a muchos más usuarios», traslada el Concello y recuerda que pide hace años una residencia 24 horas para diversos perfiles.