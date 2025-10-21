A Penouqueira tendrá 160 viviendas de cuatro plantas con ascensor urbano

El desarrollo residencial de A Penouqueira da un paso decisivo después de que la Xunta sacase este martes a consulta pública el proyecto de interés autonómico que permitirá construir 160 viviendas protegidas en el ámbito de A Baiuca–Penouqueira, un suelo pendiente de urbanizar desde hace más de cuatro décadas. El trámite permanecerá abierto hasta el 2 de diciembre.

El informe ambiental destaca el fuerte desnivel del terreno, situado entre los 47 y 95 metros de altitud, con pendientes que superan el 30% y alcanzan el 50% en algunos puntos.

Esa complejidad topográfica explica que el suelo no se haya desarrollado en etapas anteriores. Para garantizar la accesibilidad, el plan prevé la instalación de un ascensor público y una pasarela peatonal que conectarán la avenida de Galicia con la travesía de A Coruña, donde se ubicarán los accesos a las viviendas y a los equipamientos.

40.000 metros cuadrados de zonas verdes

Las edificaciones se concentrarán en la parte baja del monte, con alturas de hasta cuatro plantas (bajo más tres). En cambio, la cima de A Penouqueira será reclasificada como zona verde, con el objetivo de preservar el entorno natural y el castro arqueológico existente.

El plan reserva más de 40.000 metros cuadrados para zonas verdes y dotaciones públicas, buscando una integración «armoniosa» con el paisaje. El ámbito, de unas ocho hectáreas, se encuentra parcialmente urbanizado desde los años 70, con antiguos viales, tuberías y un depósito de agua en la cima.

Hoy permanece cubierto por vegetación espontánea, eucaliptos y especies invasoras, y se utiliza de forma informal como pista de trial. El informe ambiental descarta la presencia de espacios naturales protegidos y considera la actuación compatible con el medio.

165 demandantes de vivienda en Arteixo

El proyecto responde a la creciente demanda de vivienda en Arteixo, donde 165 personas figuran inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia. La población del municipio ha crecido un 34,5% en los últimos veinte años, pasando de 25.295 habitantes en 2004 a 34.038 en 2024.

El terreno escogido fue expropiado en los años 80 por impago de los propietarios y pasó al Ministerio de Vivienda, que lo transfirió a la Xunta en 1983. Tras décadas de abandono, el lugar fue limpiado hace un par de años a petición del Concello de Arteixo, convirtiéndose en un mirador natural desde el que se divisan A Catuxa, Candame, parte del polígono de Sabón, la zona escolar y el centro urbano.

Con este trámite ambiental, la Xunta avanza en la tramitación del desarrollo de A Penouqueira, el único ámbito residencial previsto fuera de las grandes ciudades gallegas incluido en la Estratexia Galega de Solo Residencial, que prevé iniciar las obras de urbanización en 2028.