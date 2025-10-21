La Policía Local de Betanzos traslada desde mañana sus oficinas al Liceo

La Policía Local de Betanzos traslada sus oficinas desde mañana, miércoles día 22, al edificio Liceo. Ocupará la zona que hasta ahora albergaba los servicios de Urbanismo, que se mantendrán también en el edificio Liceo pero en la zona más próxima a la Alameda junto al departamento de Obras, informa el Concello.

Los oficinas de la Policía Local tendrán un horario de atención al público de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, con un servicio permanente de 24 horas telefónico para información general, atestados y objetos perdidos en el 981 770694 y de emergencias en el 981 770602.

Para la adaptación de las nuevas dependencias, el Concello realizó distintos trabajos que incluyeron la construcción de vestuarios, oficinas de atención, despachos y armero. Será el paso intermedio como sede policial que, como anunció en su día el Concello, se ubicará en un futuro en el antiguo edificio de Sindicatos.

Con el traslado de la Policía Local se liberan sus antiguas instalaciones del casco histórico que albergarán un centro museístico por una parte y el centro de información turística por otra. El proyecto completa la rehabilitación del inmueble con la idea de crear ese Centro de Información Turística (CIT) que albergará una exposición permanente sobre el antiguo Reino de Galicia.

La Diputación y el Concello firmaron un protocolo de intenciones para la puesta en marcha de esta exposición que tiene comoobjetivo contribuir a la difusión de la historia e identidad de Galicia a través de una instalación museográfica estable.

El acuerdo establece el compromiso del Ayuntamiento en redactar y ejecutar el proyecto de rehabilitación del edificio adaptándolo a las necesidades técnicas y espacios que requiere una instalación expositiva permanente, garantizando así una serie de espacios diáfanos y accesibles.

El centro dispondrá de un espacio para los servicios turísticos, trasladando la estas instalaciones a oficina municipal de Turismo, situada ahora en el edificio Liceo. Este espacio que ahora ocupa la oficina formará parte de los accesos al edificio Liceo.