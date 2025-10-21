Un turismo choca contra la mediana de la AP-9 en A Barcala, en Cambre

Un turismo que circulaba por la autopista AP-9 en sentido A Coruña ha resultado accidentado hoy a la altura de A Barcala, en Cambre. El vehículo ha sufrido una salida de vía y ha colisionado contra la mediana de la autopista en el carril izquierdo, según relatan testigos del accidente, que ha tenido lugar pasadas las 09.00 horas y ha generado retenciones al quedar el turismo accidentado sobre la calzada en plena curva. El accidente ha ocurrido en el tramo comprendido entre la salida hacia O Temple y O Burgo y el acceso a la autopista en ese mismo punto. En ese tramo de la AP-9 la velocidad está limitada a 90 km/h. Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de emergencias.

