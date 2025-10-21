Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta accede a asignar al Vicente Otero tres docentes especialistas y un cuidador

La ANPA asegura que los refuerzos comprometidos resultan suficientes

Protesta por más profesorado especializado ante el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral.

Protesta por más profesorado especializado ante el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral. / LOC

Sara Vázquez

Carral

La Xunta ha accedido a conceder al colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral el refuerzo reclamado de profesores especialistas y un cuidador. La ANPA Ana Lastra, impulsora de las protestas para exigir más horas de especialistas de Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL), celebra que la Consellería de Educación, como les trasladó la Inspección en una reunión celebrada este lunes, vaya a incorporar a un cuidador y elevar la atención especializada a dos PT y un AL. La Consellería de Educación confirma que ha solicitado la incorporación de un cuidador y un PT y un AL para reforzar la asignación de personal que realizó a priori a inicio de este curso escolar.

Educación apunta que ha solicitado ya a un cuidador para atender a una alumna que todavía no se ha incorporado a las clases para que la atienda cuando se sume. Ha ordenado esta incorporación de acuerdo a los informes médicos, sin esperar, finalmente, a que el equipo de orientación específica realizase la evaluación. Las evaluaciones de este equipo han determinado, según la Consellería, que se refuercen los docentes de PT y AL.

La ANPA Ana Lastra celebra el incremento de personal especializado y asegura que el PT ya se ha incorporado y que, con la anunciada llegada del cuidador, el personal resultará suficiente para atender a los escolares, por lo que las protestas que se han celebrado hasta ahora, ante el colegio y en el centro de Carral, pararían.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents