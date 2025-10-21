La Xunta accede a asignar al Vicente Otero tres docentes especialistas y un cuidador

La Xunta ha accedido a conceder al colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral el refuerzo reclamado de profesores especialistas y un cuidador. La ANPA Ana Lastra, impulsora de las protestas para exigir más horas de especialistas de Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL), celebra que la Consellería de Educación, como les trasladó la Inspección en una reunión celebrada este lunes, vaya a incorporar a un cuidador y elevar la atención especializada a dos PT y un AL. La Consellería de Educación confirma que ha solicitado la incorporación de un cuidador y un PT y un AL para reforzar la asignación de personal que realizó a priori a inicio de este curso escolar.

Educación apunta que ha solicitado ya a un cuidador para atender a una alumna que todavía no se ha incorporado a las clases para que la atienda cuando se sume. Ha ordenado esta incorporación de acuerdo a los informes médicos, sin esperar, finalmente, a que el equipo de orientación específica realizase la evaluación. Las evaluaciones de este equipo han determinado, según la Consellería, que se refuercen los docentes de PT y AL.

La ANPA Ana Lastra celebra el incremento de personal especializado y asegura que el PT ya se ha incorporado y que, con la anunciada llegada del cuidador, el personal resultará suficiente para atender a los escolares, por lo que las protestas que se han celebrado hasta ahora, ante el colegio y en el centro de Carral, pararían.