Bergondo convoca una manifestación contra el proyecto del baipás de Infesta: "Cortiñán no se mutila"

El Concello de Bergondo, gobernado por PSOE y Alternativa dos Veciños, ha convocado una manifestación contra el proyecto del Ministerio de Transporte para el ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León – A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol’, que implica la supresión del Bypass de Infesta.

Lo hace tras recurrir la decisión del Ministerio de no recoger la alternativa propuesta por el Gobierno local para el proyecto de supresión del baipás de Infesta al concluir que “no resulta viable técnicamente”.

La manifestación está prevista para el próximo martes, 28 de octubre, a las 12.00 horas, en la DP-0105, al lado del Hotel Luso, y se realizará bajo el lema Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila.

Antecedentes

El organismo estatal justifica que la solución inicial “cuenta con un trazado que cumple la normativa, no supone problemas futuros en la explotación del ramal, no afecta directamente a ninguna vivienda, edificación industrial ni instalación de la subestación y además cuenta con un informe de impacto ambiental aprobado”.

El Concello bergondés discrepa y considera que esta solución, denominada Alternativa 6, “afecta gravemente a la ciudadanía y al territorio” y defiende que la Alternativa 5s propuesta es “más sensata, más económica y más justa”.

El Concello ha presentado recientemente su recurso a esta decisión ya que considera que los argumentos expuestos por el Ministerio no se corresponden a la realidad ya que “la solución propuesta es altamente dañina contra una zona concreta y afectada de la parroquia de Cortiñán”. "Aunque la vía no pasa por encima de muchas viviendas las deja en la zona de servidumbre del ferrocarril, quedando atrapadas y mutilando el urbanismo en una zona urbanizada ya que no se podrá construir nada en un futuro”. “Están transformando ese suelo en residual, con propiedades devaluadas o directamente invendibles, algo que ni es lógico, ni es humano, ni es políticamente admisible para esta administración”, denuncia en un comunicado.

Alternativa defendida por el Concello

El Concello defiende la alternativa denominada 5S, que considera "más sencilla, más social, mucho más económica, con menos expropiaciones, alejada de la zona urbana y afectando solo, y de forma poco destacable, a una zona industrial”. El Ejecutivo defiende que esta opción, además de alejar el trazado de las edificaciones existentes, permite "aminorar mucho los viaductos. No sería necesario el primer viaducto sobre la carretera DP-0105 ya que la bifurcación de la vía se realizaría unos metros más adelante, en campo abierto. Tan solo en la zona ocupada por Talleres Suárez y Loureda hay que proyectar un viaducto, más económico, y también un puente para cruzar la N-VI".

"Con esta solución no se dejan viviendas capadas y atrapadas en la zona de servidumbre del ferrocarril, ni se expropian propiedades privativas de ciudadanos, que tampoco se ven afectadas por el sonido del tren, ya que las actuaciones se trasladan a las zonas forestales o industriales, sin afección de la paz precisa en los hogares. La solución es más sensata, más económica, y más justa. El efecto es triple, el económico, la protección del ciudadano y la protección del territorio de Bergondo”, concluye el Gobierno bergondés, que anima a la ciudadanía a secundar la protesta.