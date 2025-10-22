Culleredo lanza cursos para desempleados

El Concello de Culleredo lanza un plan de formación destinado preferentemente a desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo con una decena de cursos que tendrán 90 plazas y que darán comienzo durante el mes de noviembre. Los cursos ofertados abarcan desde hostelería hasta limpieza industrial, manipulación de alimentos, prevención en el ámbito sociosanitario, manipulación de cargas o fomento del emprendimiento. Se impartirán en el centro Pablo Picasso y los interesados podrán inscribirse del 27 al 31 de octubre desde la página web municipal.