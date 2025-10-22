Curtis fleta un bus ante las carencias del transporte escolar

El Concello de Curtis dio luz verde en el último pleno a una partida de 15.000 euros para la puesta en marcha de un servicio de bus que garantice el transporte al alumnado que cursa estudios no obligatorio como Bachillerato o Formación Profesional.

El Ayuntamiento fleta un bus tras las quejas de las familias por las carencias del transporte. El servicio, disponible para cualquier vecino, funcionará hasta finales de año. Para 2026, el Concello espera firmar un convenio con la Xunta.