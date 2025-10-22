El colegio Otero Pedrayo de A Laracha vivió una jornada cargada de acción con la multitudinaria exhibición solidaria de la Guardia Civil, a la que asistieron unos 2.000 escolares de los cuatro centros de enseñanza de A Laracha (el colegio anfitrión, el Alfredo Brañas de Paiosaco y de Caión y el instituto Agra de Leborís) y de otros municipios cercanos como Carballo, Arteixo, Coristanco o Zas, entre otros. También acudieron el alcalde, José Manuel López Varela, junto con varios ediles de la corporación, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. La exhibición tuvo un un importante carácter solidario con la recogida de alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas de A Laracha, reforzando así el compromiso de la comunidad educativa y de la ciudadanía con la ayuda a las familias que más lo precisan.

Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo