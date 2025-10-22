Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo

Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo | CASTELEIRO

Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo | CASTELEIRO

El colegio Otero Pedrayo de A Laracha vivió una jornada cargada de acción con la multitudinaria exhibición solidaria de la Guardia Civil, a la que asistieron unos 2.000 escolares de los cuatro centros de enseñanza de A Laracha (el colegio anfitrión, el Alfredo Brañas de Paiosaco y de Caión y el instituto Agra de Leborís) y de otros municipios cercanos como Carballo, Arteixo, Coristanco o Zas, entre otros. También acudieron el alcalde, José Manuel López Varela, junto con varios ediles de la corporación, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. La exhibición tuvo un un importante carácter solidario con la recogida de alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas de A Laracha, reforzando así el compromiso de la comunidad educativa y de la ciudadanía con la ayuda a las familias que más lo precisan.

Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo

Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents