Exhibición solidaria de la Guardia Civil en colegio Otero Pedrayo
El colegio Otero Pedrayo de A Laracha vivió una jornada cargada de acción con la multitudinaria exhibición solidaria de la Guardia Civil, a la que asistieron unos 2.000 escolares de los cuatro centros de enseñanza de A Laracha (el colegio anfitrión, el Alfredo Brañas de Paiosaco y de Caión y el instituto Agra de Leborís) y de otros municipios cercanos como Carballo, Arteixo, Coristanco o Zas, entre otros. También acudieron el alcalde, José Manuel López Varela, junto con varios ediles de la corporación, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. La exhibición tuvo un un importante carácter solidario con la recogida de alimentos no perecederos que se destinarán a Cáritas de A Laracha, reforzando así el compromiso de la comunidad educativa y de la ciudadanía con la ayuda a las familias que más lo precisan.
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina