Fallece el expolicía local de Sada José Manuel Borrazás
El Concello expresa su pesar y destaca su "pasión por la historia local"
El Concello de Sada expresa su pesar por el fallecimiento de José Manuel Borrazás, quien «a lo largo de varias décadas» sirvió en Sada como miembro de la Policía Local. «El cabo Borrazás deja tras de sí una honda huella de compromiso, compañerismo y amor por Sada», destaca el Ayuntamiento, junto con su «pasión por la historia local».
"En los últimos tiempos, gracias á su implicación en el desarrollo de distintas exposiciones e iniciativas, pudimos conocer mejor hechos y personas que forman parte de nuestra memoria común. Aún en estos días eran habituales sus visitas al Concello, en las que se acercaba a saludar a los antiguos compañeros y compañeras y a compartir con entusiasmo alguna de sus últimas investigaciones o descubrimientos en los archivos históricos o hemerotecas", relata el Ayuntamiento sadense. "Nuestro recuerdo y nuestro afecto están hoy con su familia, amistades y compañeros y compañeras. Descanse en paz", traslada el Concello.
