Festival Internacional de Títeres en Betanzos

El Aula de Cultura Xulio Cuns acoge desde ayer el XXX Festival Internacional de Títeres Galicreques. Hoy, miércoles, se representará el espectáculo Juan, María y los del novecientos, de la compañía chilenoargentina El Chonchón. El jueves será el turno de la compañía gallega Micromina Teatro con Pasmo de Pedra.