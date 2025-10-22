Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festival Internacional de Títeres en Betanzos

El Aula de Cultura Xulio Cuns acoge desde ayer el XXX Festival Internacional de Títeres Galicreques. Hoy, miércoles, se representará el espectáculo Juan, María y los del novecientos, de la compañía chilenoargentina El Chonchón. El jueves será el turno de la compañía gallega Micromina Teatro con Pasmo de Pedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents