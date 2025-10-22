Festival Internacional de Títeres en Betanzos
El Aula de Cultura Xulio Cuns acoge desde ayer el XXX Festival Internacional de Títeres Galicreques. Hoy, miércoles, se representará el espectáculo Juan, María y los del novecientos, de la compañía chilenoargentina El Chonchón. El jueves será el turno de la compañía gallega Micromina Teatro con Pasmo de Pedra.
