A Laracha prepara un Samaín cargado de actividades
El Concello de A Laracha prepara una amplia programación para conmemorar el Samaín, que dará comienzo el viernes 31 de octubre en el Centro de Interpretación dos Muíños de Agua da Costa da Morte de Golmar, que acogerá una fiesta de Samaín dirigida a niños mayores de cuatro años. Se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas e incluirá una yincana del terror, juegos, música y un taller de maquillaje terrorífico.
Se anima a todos los participantes a acudir disfrazados. Las plazas son limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente. El plazo se abrirá este miércoles 22 de octubre y podrá realizarse en línea o presencialmente en la Casa de la Cultura.
La celebración continuará el sábado 1 de noviembre en la Plaza Les Sables d’Olonne, con el Túnel del Terror. Habrá dos sesiones: una infantil, pensada para menores de 8 años, de 17.00 a 18.30, y otra terrorífica, destinada a mayores de 8 años, de 18.30 a 20.00. Además, de 17.00 a 20.00 en la Plaza Les Sables d´Olonne, los más pequeños podrán participar en un taller infantil de manualidades espantosas.
