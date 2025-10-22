Una mujer resulta herida en Sada por un atropello en A Chaburra
Ha resultado alcanzada por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones
Una mujer ha resultado herida hoy en un atropello registrado en Sada. Ha ocurrido en un paso de peatones en el lugar de A Chaburra.
Al lugar del atropello han acudido efectivos de la Policía Local de Sada y del Servicio de Emergencias Municipal (SEM).
*EN AMPLIACIÓN
