Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta herida en Sada por un atropello en A Chaburra

Ha resultado alcanzada por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones

Una ambulancia de emergencias sanitarias del 061.

Una ambulancia de emergencias sanitarias del 061. / EUROPA PRESS - Archivo

RAC

Una mujer ha resultado herida hoy en un atropello registrado en Sada. Ha ocurrido en un paso de peatones en el lugar de A Chaburra.

Al lugar del atropello han acudido efectivos de la Policía Local de Sada y del Servicio de Emergencias Municipal (SEM).

*EN AMPLIACIÓN

TEMAS

Tracking Pixel Contents