A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
El Ayuntamiento convoca la subasta tras licitar la obra para rehabilitar la planta baja del antiguo sanatorio como albergue turístico | Establece un precio de 45 euros por tonelada
El Concello de Oza-Cesuras ha sacado a puja el aprovechamiento de la madera del parque forestal de O Paraxón. En concreto, el Ayuntamiento subasta la tala de 181 eucaliptos (eucaliptus globulus) que rodean el antiguo sanatorio de tuberculosos, en proceso de rehabilitación para convertirlo en albergue turístico.
El pliego establece un precio final de 45 euros por tonelada (IVA incluido) y reparte la madera en dos lotes. Uno de ellos compuesto por 99 ejemplares y con un peso de 957 toneladas y otro de 88 pies y un peso de 805 toneladas. Para el primer lote fija un precio de salida de 43.072 euros. Para el segundo, de 36.250 euros.
El Concello fundamenta los precios en un informe pericial firmado por el ingeniero técnico forestal Óscar Mayo Sánchez, de la sociedad Verde Activo. Este especialista realizó una visita de campo al parque los días 12 y 16 de junio y midió pie a pie los diámetros. A la hora de realizar el estudio, dividió la zona en siete rodales.
Esta tala se convoca poco después de la licitación de la obra para rehabilitar la planta baja del antiguo sanatorio de tuberculosos como albergue turístico. El proyecto incluye también una intervención en el perímetro del edificio para crear un acceso peatonal accesible en la fachada lateral.
Es la primera tala que se programa en este parque forestal tras la polémica subasta de otro aprovechamiento maderable en 2013, en el tramo final del proceso de fusión de Oza dos Ríos y Cesuras. Esta tala llegó a los juzgados tras denunciar el PSOE diversas irregularidades, como que se talasen más árboles de los inicialmente previstos, el baile de precios entre el proyecto original y el definitivo y la adjudicación de la madera o la empresa vinculada con la familia del edil Benito García.
El juzgado archivó la denuncia al no apreciar «arbitrariedad» en las contrataciones ni «intencionalidad» de favorecer a la empresa adjudicataria.
Aunque la denuncia fue finalmente archivada, el caso generó una importante controversia en la recta final de la fusión. El informe pericial redactado por encargo del Concello de Oza-Cesuras el perito declara conocer y asumir las responsabilidades civiles y penales que comparta la aceptación de este cargo y la realización del informe.
El Ayuntamiento fija el plazo de dos meses para realizar la tala una vez formalizado el contrato.
