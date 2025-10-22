Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sada organiza una yincana por los comercios por el Samaín

RAC

Sada

El Concello de Sada, en colaboración con el comercio local, organiza un programa especial con motivo del Samaín. Entre otras actividades, prevé celebrar una yincana por los comercios dirigida especialmente a niños y familias.

Los participantes deben visitar los establecimientos participantes y conseguir nueve sellos para entrar en un sorteo de regalos.

