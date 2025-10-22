Seoane critica la «irrisoria» partida para la vía ártabra en el presupuesto

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y la agrupación local del PSOE critican por escasa la partida que reserva el presupuesto de la Xunta a la vía ártabra, de 500.000 euros. «Es una cantidad irrisoria para una obra de 40 millones de euros», critica el regidor oleirense, que acusa al Gobierno gallego de «marginar totalmente la comarca con más población de Galicia».

En sendos comunicados, Seoane y los socialistas apelan a la importancia de completar una vía que consideran clave para aliviar los problemas de tráfico en la comarca coruñesa.

Los socialistas vaticinan además que los 500.000 euros consignados «no se ejecutarán». «No dan para nada, excepto para engañarnos con un propósito electoralista», critica la formación, que cuestiona que el grueso de la inversión se aplace para 2027, año electoral.