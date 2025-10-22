Veciños da Obra exigen a la Xunta fondos para Corbeiroa
Sada
La asociación Veciños da Obra lamenta la falta de una partida en el presupuesto de la Xunta de 2026 destinada a la limpieza, consolidación, restauración y creación de un acceso a la batería de Corbeiroa. El colectivo considera que la ausencia de una reserva de fondos «reafirma la falta de compromiso real y efectivo de la Xunta por proteger y poner en valor este importante enclave patrimonio de todos los gallegos» y que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural.
La formación insta a la Xunta a rectificar e incluir una partida para la rehabilitación integral de esta antigua batería. Cultura afirmó recientemente su intención de realizar una «nueva actuación de limpieza y consolidación» en los «próximos meses».
