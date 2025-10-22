Las viviendas protegidas de Mera, más lentas

La iniciativa del Concello oleirense de adjudicar suelo municipal tres cooperativas para la construcción de vivienda protegida «está funcionando», como asegura el alcalde, Ángel García Seoane, pero unos inmuebles tardarán más que otros en convertirse en realidad. En concreto, en Mera, donde se prevén 28 pisos, la ejecución de los inmuebles avanzará con mayor lentitud que en Perillo y Xaz, las otras dos ubicaciones en las que se lanzaron estas promociones, ya que debe tramitarse una modificación en el planeamiento para poder dedicar bajos a viviendas.

El regidor señaló este martes que la solución para dedicar a residencia las plantas bajas ya está en marcha. El Ayuntamiento impulsó en septiembre de 2024 una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para cambiar los usos previstos en las plantas bajas del sector urbanizable delimitado SUD-1 de Cividás, en Mera. Se permitirán usos residenciales donde se preveían terciarios debido a «la ausencia de demanda del uso comercial en esta zona», frente al aumento de la demanda de vivienda en el concello, «al igual que en todo el área urbana vinculada a la ciudad de A Coruña, aumentado la tensión inmobiliaria», señala la memoria del borrador del plan. El uso residencial y el comercial se compatibilizará

Los bajos que podrán dedicarse a viviendas serán los ubicados en las manzanas 6 y 7, las destinadas a pisos. Las otras cinco se reservan a vivienda unifamiliar. La memoria explicita que las nuevas viviendas que se habiliten en estas plantas bajas serán de protección. El Ayuntamiento prevé que la modificación del régimen de usos de los bajos permita una «mejor comercialización de las parcelas». El uso comercial, que con el cambio pasa del 20% al 1% de edificabilidad, se concentrará en la parcela M7-B.