Alternativa pide preservar los espacios verdes de Villa Celina

Alternativa dos Veciños de Culleredo reclama preservar los espacios verdes de Villa Celina, «un ámbito actualmente en tramitación de un plan especial de reforma que contempla la construcción de viviendas y un hotel», señala. Apunta que la semana pasada se hizo público el anuncio de la inmobiliaria Aliseda de puesta en de los terrenos.

El grupo propone «mantener Villa Celina como un espacio público de uso vecinal, con zonas ajardinadas y la recuperación de los edificios existentes para uso comunitario o servicios municipales».