Alternativa propone un ente de participación para Cambre
Plantea que los partidos, la interventora y la secretaria impulsen «un plan de acción»
El portavoz de Alternativa dos Veciños de Cambre, Raúl Varela, presentará en el próximo pleno una moción para la creación de un «ente extraordinario de participación y seguimiento institucional» para «recuperar el funcionamiento» del Concello de Cambre. En este ente estarían representados todos los grupos de la Corporación y la secretaria y la interventora municipales.
La moción, detalla, «propone que el nuevo ente tenga carácter temporal y que celebre reuniones periódicas para evaluar los avances y emitir informes públicos, con el fin de garantizar transparencia y participación». «El objetivo es poner en marcha, de forma conjunta, un plan de acción que impulse la recuperación de la normalidad administrativa, la recuperación de los servicios públicos y la coordinación entre las distintas áreas municipales», señala Alternativa.
