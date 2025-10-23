Aparatoso incendio en Abegondo de un coche que circulaba por la autopista AP-9
La incidencia se ha saldado sin daños personales
Un vehículo que circulaba por la autopista AP-9 ha sufrido un incendio este jueves a la altura del término municipal de Abegondo. El turismo en llamas se encontraba en el arcén --sentido Santiago--, en el kilómetro 33, y el aparatoso incendio de este coche sorprendió a decenas de conductores que circulaban por la autopista esta mañana alrededor de las 08.50h. El carril derecho de la autopista estuvo cortado al tráfico en este tramo hasta la retirada del vehículo incendiado. El incidente se saldó sin daños personales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo