Aparatoso incendio en Abegondo de un coche que circulaba por la autopista AP-9

Un vehículo que circulaba por la autopista AP-9 ha sufrido un incendio este jueves a la altura del término municipal de Abegondo. El turismo en llamas se encontraba en el arcén --sentido Santiago--, en el kilómetro 33, y el aparatoso incendio de este coche sorprendió a decenas de conductores que circulaban por la autopista esta mañana alrededor de las 08.50h. El carril derecho de la autopista estuvo cortado al tráfico en este tramo hasta la retirada del vehículo incendiado. El incidente se saldó sin daños personales.

Aparatoso incendio de un vehículo en la AP-9 a la altura de Abegondo. / TVG