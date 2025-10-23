Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bajos y calles inundadas por las lluvias

Los Bomberos de Oleiros tuvieron que atender llamadas por garajes, bajos y calles inundadas por las fuertes lluvias de este martes. También tuvieron que intervenir en atascos de pluviales y anular el paso de corriente por una farola caída.

