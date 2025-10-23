Betanzos critica la «marginación» en las cuentas de la Xunta de 2026
Betanzos
El Concello de Betanzos denuncia «la marginación» que sufre «de nuevo» en los presupuestos de la Xunta para 2026. «A la espera de que en alguna de las partidas generales, que no son nominativas, pueda haber alguna inversión específica, vuelven a ser malos para Betanzos», afirma y avanza que pedirá una modificación para que se incluyan mejoras en centros educativos, en la carretera de Mesón do Vento, en el tratamiento del agua o en equipamientos deportivos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo