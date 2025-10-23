Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betanzos critica la «marginación» en las cuentas de la Xunta de 2026

Betanzos

El Concello de Betanzos denuncia «la marginación» que sufre «de nuevo» en los presupuestos de la Xunta para 2026. «A la espera de que en alguna de las partidas generales, que no son nominativas, pueda haber alguna inversión específica, vuelven a ser malos para Betanzos», afirma y avanza que pedirá una modificación para que se incluyan mejoras en centros educativos, en la carretera de Mesón do Vento, en el tratamiento del agua o en equipamientos deportivos.

