El Ceida celebra el Día de las Bibliotecas con una visita guiada

El Ceidade Oleiros celebrará el Día de las Bibliotecas este jueves con una visita guiada al Pazo de Lóngora que empezará a las 19.00 horas, con un recorrido por las antiguas caballerizas donde se ubica la biblioteca verde y el jardín. A las 20.00 horas comenzarán las actividades de lecturas verdes, donde se leerán en voz alta fragmentos de obras literarias de temática naturalista o ambiental.