El Ceida celebra el Día de las Bibliotecas con una visita guiada
Oleiros
El Ceidade Oleiros celebrará el Día de las Bibliotecas este jueves con una visita guiada al Pazo de Lóngora que empezará a las 19.00 horas, con un recorrido por las antiguas caballerizas donde se ubica la biblioteca verde y el jardín. A las 20.00 horas comenzarán las actividades de lecturas verdes, donde se leerán en voz alta fragmentos de obras literarias de temática naturalista o ambiental.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo