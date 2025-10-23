Club Ciclista Cambre: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»

El Club Ciclista Cambre es una de las entidades deportivas más destacadas de la comarca y, ahora, también una de las que han llegado a una «situación límite» por los retrasos en los pagos de ayudas del Concello cambrés, como denunciaron casi 40 asociaciones y clubes del municipio en un comunicado difundido este lunes. «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar, porque los proveedores nos lo piden y la propia federación también, para tramitar la licencia de 2026, y no podemos seguir la temporada que viene», asegura el presidente del club, Juan Carlos Candal. Explica que, tras no cobrar las ayudas del Ayuntamiento en 2023, 2024 ni 2025, el club ha logrado salvar la situación y mantener su actividad gracias a aportaciones de socios, directivos y empresas, pero necesitan saldar sus deudas con proveedores y cobrar los convenios para seguir en funcionamiento.

«Hemos salido a flote en 2025 gracias a pequeñas aportaciones de socios y directiva, que adelantó dinero, y a empresas. Pero los recursos son limitados y la gente no puede poner dinero indefinidamente», avisa el presidente. Afirma que los proveedores exigen cobrar sus deudas. En total, el club debe unos 50.000 euros. «Debemos menos de lo que nos debe el Concello», señala. Las aportaciones municipales solían suponer alrededor del 50% de su presupuesto anual.

Sobre el motivo por el que las asociaciones cambresas se han decidido ahora a denunciar de forma pública la situación de retraso en los pagos y «abandono» del Concello, cuando la sufren desde hace años y el PP llegó al Gobierno local en abril después de años de ejecutivos liderados por Unión por Cambre (UxC), niega motivos políticos.

«El club intenta mantener su actividad en Cambre, pero estamos con el agua al cuello. El tiempo va pasando y la paciencia y los recursos tienen un límite», asevera. Y precisa: «Nosotros llevamos 26 años en el concello, desde 1999. Hemos estado con gobiernos del PP, PSOE, UxC, y sin problema». Asegura que tanto el Ejecutivo anterior como el actual señalan a los informes contrarios y exigencias de la Secretaría y la Intervención municipales como principales problemas para llevar adelante los abonos.

El club tiene en la actualidad cerca de 200 socios, «el 70% de escuelas, de 8 a 17 años», detalla Candal. La entidad llegó a organizar una etapa de la Vuelta Ciclista a España por la zona y «a pesar de tener esto pendiente, en septiembre organizamos con fondos propios una carrera de mini BTT que reunió a más 1.000 personas en Cambre», cuenta como muestra de la implicación y voluntad del club.