El Concello de Bergondo presenta su nueva guía

El Concello de Bergondo ha presentado en el Monasterio de San Salvador Bergondo, naturalmente: guía para coñecer o noso concello, publicación «destinada a dar a conocer los recursos naturales, patrimoniales y culturales del municipio», señala. Recoge también rutas, las playas, fiestas populares o servicios municipales.

