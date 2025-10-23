El Concello de Sada nombra al nuevo inspector de la policía

El Concello de Sada dispone ya de nuevo inspector de la Policía Local. El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles el nombramiento de Alejandro Carballo, que ocupará el puesto como funcionario en prácticas hasta superar el curso de capacitación para la nueva categoría de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Una vez superada la prueba, será nombrado funcionario de carrera en la plaza de inspector.

El BOP publicó también ayer el nombramiento de tres agentes que adquirirán la condición de carrera previa prestación del juramento o promesa.