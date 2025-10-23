El Concello de Sada nombra al nuevo inspector de la policía
El BOP publica también el nombramiento de tres nuevos agentes
Sada
El Concello de Sada dispone ya de nuevo inspector de la Policía Local. El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles el nombramiento de Alejandro Carballo, que ocupará el puesto como funcionario en prácticas hasta superar el curso de capacitación para la nueva categoría de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Una vez superada la prueba, será nombrado funcionario de carrera en la plaza de inspector.
El BOP publicó también ayer el nombramiento de tres agentes que adquirirán la condición de carrera previa prestación del juramento o promesa.
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo