Curso sobre aplicaciones de mensajería en Abegondo
Abegondo
El aula Cemit de Abegondo acoge el próximo lunes, día 27, un curso sobre Aplicacións de mensaxería segura: Telegram e Signal. La sesión se realizará entre las 10.30 y las 11.30, anuncia el Concello abegondés en sus redes sociales.
Las personas interesadas en asistir pueden anotarse o solicitar más información sobre el curso llamando al número de teléfono 981 64 79 09.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo