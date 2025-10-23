Curso sobre aplicaciones de mensajería en Abegondo

El aula Cemit de Abegondo acoge el próximo lunes, día 27, un curso sobre Aplicacións de mensaxería segura: Telegram e Signal. La sesión se realizará entre las 10.30 y las 11.30, anuncia el Concello abegondés en sus redes sociales.

Las personas interesadas en asistir pueden anotarse o solicitar más información sobre el curso llamando al número de teléfono 981 64 79 09.