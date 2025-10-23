Fallece el expolicía de Sada José Manuel Borrazás

El Concello de Sada expresa su pesar por el fallecimiento de José Manuel Borrazás, quien «a lo largo de varias décadas» sirvió en Sada como miembro de la Policía Local. «El cabo Borrazás deja tras de sí una honda huella de compromiso, compañerismo y amor por Sada», destaca el Ayuntamiento, junto con su «pasión por la historia local».