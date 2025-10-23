Marcha fúnebre para reclamar más profesores

La ANPA del colegio Ramón María del Valle Inclán, en Perillo, volverán a salir a la calle este domingo 26 de octubre para reclamar más profesorado para el centro. Los padres continúan así las movilizaciones que comenzaron para reclamar dos tutores más en el centro.

Esta vez lo hará adelantando las celebraciones del Samaín y sugiriendo que los padres vayan vestidos de negro para demostrar el luto por la educación pública mientras que los niños pueden ir disfrazados con temática propia de la noche más terrorífica del año.

El recorrido comenzará a las 12.00 horas en la fuente del Parque Nelson Mandela, pasará por la rúa Areal y terminará en la rotonda de Sol y Mar, con una sentada pacífica en la carretera N-VI.