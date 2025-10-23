Oleiros eleva los presupuestos de 2026 a 52,4 millones, casi un 10% más

El Concello de Oleiros presentará en el próximo Pleno los presupuestos de 2026, con una suma total de 52,45 millones de euros y un aumento del 9,62% respecto al 2025. El Ayuntamiento eleva las inversiones en obras un 14% respecto al anterior ejercicio y dedica la mayor cuantía a rematar la obra del multiusos de Bastiagueiro, que recibirá un total de 6,368 millones de euros y absorbe el 32% del gasto en obras.

El Concello reduce, sobre todo, la partida de gastos financieros, ya que, según explica en la memoria del presupuesto, «no concertó ninguna de las operaciones de endeudamiento previstas en el presupuesto de 2024 o 2025», usando en cambio el remanente de tesorería para financiar las obras.

La licitación del contrato de servicios de limpieza en edificios públicos, el de mantenimiento de zonas verdes —que aumenta debido a la inclusión de nuevas zonas verdes en el parque de Rosalía Mera, Icaria IV, O Seixo o Paraíso—además de la nueva licitación del contrato de ayuda a domicilio, hace que el capítulo de gastos corrientes aumente un 9,16 % en comparación con el anterior presupuesto. En total, esa partida se eleva a los 17,112 millones de euros.

Asimismo, para los pagos de personal el Concello prevé un incremento del gasto de 6,5 %. El Ejecutivo local explica que el aumento de las retribuciones de los empleados públicos, así como la creación de 18 plazas de administrativo en el Ayuntamiento eleva el gasto a los 13,571 millones de euros.

El dinero destinado a inversiones se elevará en un 14% con respecto a las cuentas de 2025, al aumentar de los 17,27 millones de euros consignados para obras en el ejercicio actual hasta los 19,74 millones de euros proyectados en el presupuesto para el próximo año.

La mayor inversión se reserva al multiusos de Bastiagueiro, con un total de 6,368 millones de euros. La mayor partida para este recinto es la destinada a la construcción, con 3,7 millones de euros. La dotación de equipamiento, mobiliario y material para este complejo absorberá 1,954 millones de euros, la dotación de gradas retráctiles contará con una partida de 581.081 euros y para la dirección de obra de la construcción se consignan 128.032 euros. Parte de esta inversión estará financiada por los fondos europeos vinculados al Plan EDIL, así como una subvención que el Concello pedirá a la Diputación de A Coruña por 400.000 euros.

Entre las inversiones destaca también la cuantía prevista para mejoras en la red de abastecimiento de agua y de alcantarillado. En total, las renovaciones de estas infraestructuras cuentan con 3,652 millones de euros. La actuación más cuantiosa será la renovación de la tubería de abastecimiento en la avenida Francisca Herrera, con 886.913 euros.

Entre las obras con mayor dotación presupuestaria se encuentran, asimismo, la regeneración física de las calles adyacentes al mercado de Perillo (1,379 millones de euros), la rehabilitación integral del edificio del campo de fútbol O Redondo de Montrove (1,2 millones) y la ampliación de la senda peatonal en la costa de Dorneda desde Naval hasta Canide (1,035 millones).

Los fondos europeos aumentan los ingresos

En el capítulo de ingresos destaca sobre todo el aumento a las transferencias de capital. El aporte de 3,1 millones de euros por parte de la Unión Europea anunciado este mes hace que la partida aumente un 250% con respeto al ejercicio anterior, lo que representa un 10% de los ingresos del Ayuntamiento.

En este apartado de las cuentas aumentan también las tasas y precios públicos, que suben un 19,23% por el incremento de licencias urbanísticas, así como el incremento en la tasa de estacionamiento de vehículos.