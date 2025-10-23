Oleiros fiscalizará a las constructoras para evitar fraudes en el pago de impuestos

El Concello de Oleiros creará un programa de control para comprobar los costes reales de las obras. El Ejecutivo local justifica así la previsión del incremento de la recaudación por el impuesto de la construcción, instalación y ejecución de obras (ICIO) en un 8,72% con respecto al ejercicio anterior.

El nuevo boom inmobiliario del municipio está detrás de la actualización de los gravámenes relacionados con la construcción, así como las tasas por licencias urbanísticas. En el caso del ICIO, el Ejecutivo oleirenses explica en la memoria del presupuesto que la subida viene derivada de una actualización «de precios de mercado» así como la «previsión» de comenzar un «procedimiento de comprobación de valores» para así certificar que lo que las constructoras declaran se ajusta al «coste real y efectivo de las obras». De esta forma serán los técnicos municipales los que, una vez terminados los trabajos, abrirán un expediente para comprobar que el impuesto que se ha pagado de forma provisional es la cuantía correcta, sin perjuicio de la imposición de posibles sanciones, según señala la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal, que se votará también en el próximo pleno. Con este incremento del ICIO se prevé ingresar 2,43 millones durante 2026, frente a los 2,235 millones del 2025.

Esta actualización de tributos, así como el resto del documento presupuestario, se votará en el pleno del jueves, 30 de octubre. La medida continúa lo iniciado el año pasado, cuando el alcalde, Ángel García Seoane anunció que llevaría al pleno el incremento tras «once años sin actualizarse». En el ejercicio de 2026, el Ejecutivo local vuelve a prever un incremento en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM) del 2,7%, acorde con el incremento del IPC. De esta forma el Ayuntamiento de Oleiros pasaría a ingresar 12,737 millones de euros frente a los 12,292 millones de las cuentas de 2025.

«La finalidad de esta medida es garantizar y mejorar todos los servicios públicos», justifica la memoria que acompaña a las cuentas de 2026. Entre ellos la propuesta menciona el mantenimiento de parques y jardines y limpieza viaria, así como una «mayor dotación» en los servicios sociales, culturales, deportivos y educativos y un «refuerzo en la dotación de la seguridad ciudadana». «El coste de todos estos servicios se ve anualmente incrementado, por lo que resulta necesario alcanzar un incremento de los ingresos para equilibrar el presupuesto», destaca el documento.