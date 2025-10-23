El parque Rosalía Mera, en Dorneda, gana el premio al 'mejor jardín gallego de 2025'

Profesionales de la jardinería ecológica y el paisajismo reconocen al parque Rosalía Mera de Dorneda como ‘mejor jardín gallego de 2025’. La quinta edición de los Premios Xardín Galego organizados por la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) han seleccionado este espacio natural como “proyecto ejemplar por la integración de arte, técnica y sosteniblidad”. El jurado destaca la creación de "hábitats naturales y el uso de especies autóctonas y materiales locales", así como su "diseño resiliente y orientado a la mejora bioclimática”.

Jaume Alagarda Nacher, presidente de la Federación Española de Empresas de Jardinería (FEEJ); Francisco Marco Rubio, presidente de la Asociación Española de Xardinería Ecolóxica; Santiago Lamosa Quintero, doctor en Ingeniería Agrónoma y profesor de paisaxismo en el Campus de Lugo de la Universidade de Santiago; y Álvaro-Fernando Roca Rodríguez, profesor de FP e ingeniero técnico agrícola, especialista en producción agraria, han integrado el jurado en esta 5ª edición de los premios.

Estanque en el parque de Rosalía Mera. / LOC

El parque Rosalía Mera cuenta con 19.908 metros cuadrados de espacios naturales y habilitados, accesibles al paseo y al descanso, donde se combinan “la sostenibilidad, la comunidad, la biodiversidad, el aprendizaje, el ocio, la originalidad y la movilidad”, señala el Concello. El proyecto se materializó sobre un suelo de titularidad privada de clasificación urbana para destinarlo a uso público y al ocio de los vecinos en un entorno de presión urbanística.

La empresa de paisajismo Orza Paisajismo, el Grupo Naturalista Hábitat y la empresa de economía social Trébore Jardinería se han encargado de la obra, que ha contado con las colaboraciones de empresas locales, artesanales, artistas y el Concello de Oleiros.