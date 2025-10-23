El PP betanceiro urge a elaborar los presupuestos
El grupo municipal del PP de Betanzos ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que insta al Gobierno local a elaborar «sin más dilación» el presupuesto municipal para 2026. Los populares proponen también «un paquete de 16 acciones», con medidas para diferentes ámbitos, que piden al Ejecutivo municipal «priorizar».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo