El PP betanceiro urge a elaborar los presupuestos

El grupo municipal del PP de Betanzos ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que insta al Gobierno local a elaborar «sin más dilación» el presupuesto municipal para 2026. Los populares proponen también «un paquete de 16 acciones», con medidas para diferentes ámbitos, que piden al Ejecutivo municipal «priorizar».

