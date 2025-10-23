Protesta como «último empujón» en Carral a falta del cuidador
Carral
«¡Solo falta el cuidador! ¡Confiamos en Educación! ¡Vamos por el último empujón! (por petición de socios en la votación», explica la ANPA Ana Lastra, del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral, como encabezamiento del mensaje con el que convoca, a través de redes sociales, una nueva protesta por el cuidador prometido por la Xunta, pero sin fecha. Será para hoy a las 19.30 ante el centro.
