TELEVISIÓN
La televisión catalana se ríe del "turismo de borrachera" de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos
La popular presentadora madrileña emitió en su canal de youtube un vídeo visitando la fiesta en agosto
Uno de los programas más populares de la Televisión de Cataluña (TV3), y que ha traspasado fronteras a través de sus populares memes, APM, se ha fijado en la serie de vídeos que ha lanzado en su canal de youtube la presentadora Inés Hernand con el nombre de Pueblejeros.
La madrileña aprovechó el pasado verano para visitar diferentes fiestas de España, siendo la primera de ellas los Caneiros de Betanzos, presencia que fue capturada por las cámaras de LA OPINIÓN. Tras ello, visitó también Pola de Laviana en Asturias, El Pedroso de la Armuña en Castilla y León, Mutriku en Euskadi y Requena en la Comunidad Valenciana.
En el vídeo publicado en la ciudad de los Caballeros, y copiando el famoso formato del programa Callejeros de Cuatro, Hernand visitaba esta fiesta en la que primero se va de cañas por Betanzos, después se subía a bordo del barco Riandola en la primera jira de los Caneiros, para pasar más tarde al campo a la batalla de vino, donde terminó empapada y con la camiseta rota. El primer capítulo termina de verbena con la orquesta Nueva York a media noche.
Aprovechando ese vídeo y otros de su serie, el programa Alguna Pregunta Més? publicó esta semana en su emisión y en sus redes sociales un recopilatorio corto con el título "Inés Hernand visita las fiestas mayores de toda la vida (mientras bebe toda la birra)". El corto termina con una intervención de Moncho Borrajo en la que dice "hija disimula un poco, que se te ve mucho el plumón".
Además de en Os Caneiros, cuando la presentadora visitó Betanzos, también publicó en Instagram su presencia en uno de los lugares más conocidos de la gastronomía betanceira, el Mesón O Progreso.
