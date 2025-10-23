La urbanización de A Penouqueira, al detalle: así serán los edificios, viales y zonas verdes

La Xunta proyecta cambios viarios para garantizar la integración en la malla urbana de A Penouqueira, donde prevé construir 160 viviendas de protección repartidas en tres bloques de edificios con frente la Travesía de A Coruña (en la parte baja del monte). El borrador del plan que ha presentado el Instituto Galego de Vivenda e Solo para su evaluación ambiental estratégica recoge la previsión de una conexión exterior de este ámbito con la calle Párroco José Abelenda y la zona de Morás para «mejorar la movilidad urbana en A Baiuca en relación al polígono empresarial y la AG-55 y A-6».

Los edificios proyectados, al fondo, y en primer término el Ayuntamiento de Arteixo. | LOC

Los accesos a la urbanización se realizarán a través de las avenidas Penouqueira y Galicia y, se eliminarán el resto de los viales ejecutados en la década de los setenta en el intento fallido de urbanizar este monte salvo la Travesía de Pontevedra, que se mantendrá como vial perimetral secundario para cerrar el ámbito por el este. La Xunta prevé ampliar las avenidas Penouqueira y Galicia, que serán, respectivamente, los principales accesos rodados y peatonales.

El acceso a los portales de las viviendas se realizará por la Travesía da Coruña, situada en la cota más baja del ámbito. El proyecto prevé ampliar la sección de la Avenida de Galicia, lo que obligará a eliminar algunos cierres y edificaciones en mal estado.

Tres edificios escalonados en la cota baja y un nuevo equipamiento en contacto con la trama urbana

Ordenación proyectada para el ámbito de A Penouqueira / LOC

Para minimizar el impacto de la urbanización, el IGVS apuesta por una alternativa que sitúa los edificios en la cota más baja del monte y con cubierta plana. El borrador del plan detalla que serán bloques de cuatro plantas (B+3) concentrados a lo largo de la Travesía da Coruña, en la parte de A Penouqueira más próxima. Los volúmenes se plantean escalonados, adaptados a la pendiente, con espacios libres comunes en los laterales, traseras e interior. Las viviendas en planta baja contarán con jardín propio.

El proyecto reserva 1.861 metros cuadrados para un equipamiento todavía por definir que se ubicará en la parte oeste del ámbito, cerca de la trama urbana. Las zonas verdes ocuparán dos zonas de 4.706 y 8.528 metros cuadrados. La primera, en la zona de más pendiente, detrás de los edificios, y la segunda, al sur, con cuestas menos pronunciadas.

Como ya informó este diario, la complicada configuración de este ámbito, con importantes pendientes, ha llevado a la Xunta a reclasificar la parte alta del monte como rústico y a prever un ascensor público y rampas interiores para facilitar la integración.