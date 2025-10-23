La Xunta colaborará para poner gradas en Os Capelos

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, asegura que ha alcanzado el compromiso de la Xunta para colaborar en la construcción de las futuras gradas del campo de fútbol de Os Capelos. El regidor concretó el acuerdo en una reunión con el secretario general para el Deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, en la que lo acompañó el concejal Óscar Bodelo.

El proyecto se retomará «a partir de enero, a cargo de los presupuestos de la Xunta para 2026 por medio de un acuerdo de colaboración con el Concello», traslada el Gobierno local. La Corporación carralesa aprobó en pleno en junio destinar 429.442 euros de remanente a las gradas. El Ejecutivo explica que esa partida no llega, ya que el proyecto cuesta 800.000 euros, y que el Gobierno anterior pidió una subvención a la Xunta que no para la que no alcanzó la puntuación.