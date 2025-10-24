Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Abandono» de recintos deportivos de Sésamo

«Abandono» de recintos deportivos de Sésamo | LOC

«Abandono» de recintos deportivos de Sésamo | LOC

Alternativa dos Veciños critica el «avanzado estado de abandono» y las «deficiencias en el mantenimiento» en las instalaciones deportivas de la parroquia de Sésamo. Concreta que hay maleza que invade las pistas, caminos «intransitables» y antiguos vestuarios en «estado ruinoso».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents